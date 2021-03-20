أخبار عاجلة

بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
شاهد.. انتشال طن نفايات ضمن إعادة تأهيل جزيرة جبل الصبايا -
موجة رياح رملية تضرب جدة -
هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية -
وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟

Print
مواضيع متعلقة
بعد نتائج أرباح أرامكو السعودية.. هذا ما شهدته الشركة في عام كورونا

بعد نتائج أرباح أرامكو السعودية.. هذا ما شهدته الشركة في عام كورونا

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية بشأن اليمن ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية بشأن اليمن ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

ترامب يتباهى بنفوذه على الحزب الجمهوري في مقابلة إذاعية.. ماذا قال؟

ترامب يتباهى بنفوذه على الحزب الجمهوري في مقابلة إذاعية.. ماذا قال؟

مكانة ملكية..هذا ما ترمز له الأبقار في رواندا

مكانة ملكية..هذا ما ترمز له الأبقار في رواندا

شبكة عيون الإخبارية