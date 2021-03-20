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البيت الأبيض يرشح السيناتور الديمقراطى السابق بيل نيلسون لرئاسة وكالة "ناسا"

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البيت الأبيض يرشح السيناتور الديمقراطى السابق بيل نيلسون لرئاسة وكالة "ناسا" البيت الأبيض يرشح السيناتور الديمقراطى السابق بيل نيلسون لرئاسة وكالة "ناسا"

مصراوي Masrawy

08:50 ص السبت 20 مارس 2021

واشنطن- (أ ش أ):
رشح البيت الأبيض السيناتور الديمقراطى السابق عن ولاية فلوريدا بيل نيلسون لرئاسة الوكالة الوطنية لأبحاث الفضاء ناسا.

وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الأمريكى جون بايدن ان ترشيح نيلسون لهذا المنصب سيدعم تطوير برامج استغلال الفضاء وتطبيقاتها وهى البرامج التى توليها الادارة الامريكية الحالية أهمية كبرى .

ويمتلك رئيس ناسا الجديد بيل نيلسون خبرة واسعة بعلوم وأبحاث الفضاء بحكم سابق مشاركته فى الرحلات المكوكية لوكالة ناسا للفضاء ، كما اسهم نيلسون البالغ من العمر 78 عاما كمشرع سابق لثلاث دورات متتالية فى الكونجرس الامريكى فى صياغة القوانين الرئيسية الحاكمة لابحاث الفضاء الأمريكية وتطبيقاتها ذات الاستخدام التجارى وامتد اسهامه التشريعى فى هذا المجال حتى خسارة مقعده في انتخابات التجديد النصفى التى جرت فى العام 2019.

وفى حالة مصادقة الكونجرس الأمريكى على تعيينه ، سيخلف بيل نيلسون - الضابط السابق فى سلاح الجو الأمريكي - فى رئاسة ناسا جيم بريدنيستين المدير السابق لوكالة ناسا والذي عينته ادارة الرئيس السابق دونالد فى هذا المنصب وقدم استقالته من منصبه فى العشرين من شهر يناير الماضي.​

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