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مقتل 14 شخصا فى حادث تحطم حافلة بوسط سريلانكا

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مقتل 14 شخصا فى حادث تحطم حافلة بوسط سريلانكا مقتل 14 شخصا فى حادث تحطم حافلة بوسط سريلانكا

مصراوي Masrawy

08:43 ص السبت 20 مارس 2021

كولومبو- (د ب أ):
ذكرت شرطة سريلانكا أن 14 شخصا قتلوا وأصيب 21 آخرون، عندما سقطت حافلة من ارتفاع شاهق، بوسط سريلانكا، اليوم السبت.

فقد انحرفت الحافلة عن الطريق في منطقة "باسارا" على بعد 356 كيلومترا شرق العاصمة، بينما كانت في طريقها إلى كولومبو وعلى متنها أكثر من 40 راكبا.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع عندما حاول سائق الحافلة إفساح الطريق لحافلة أخرى، لكنه انحرف بالحافلة بعيدا جدا عن حافة الطريق، مما أسفر عن سقوط الحافلة من ارتفاع حوالي 50 مترا.

يشار إلى أن معدل وقوع الطرق في سريلانكا زاد في السنوات الأخيرة، وتسببت الحوادث فى وفاة ثلاثة آلاف شخص فى المتوسط سنويا.​

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