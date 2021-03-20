أخبار عاجلة

بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
شاهد.. انتشال طن نفايات ضمن إعادة تأهيل جزيرة جبل الصبايا -
موجة رياح رملية تضرب جدة -
هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية -
وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

وصول كميات كبيرة من لقاح كورونا وفئات جديدة تنضم لأصحاب الأولوية..ومفاجأة فى مايو بالنسبة للتطعيمات

Print
مواضيع متعلقة
شاهد سفاح الجيزة بعد الحكم عليه بالإعدام

شاهد سفاح الجيزة بعد الحكم عليه بالإعدام

مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم

مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم

لحظة الحكم بالإعدام شنقا على سفاح الجيزة

لحظة الحكم بالإعدام شنقا على سفاح الجيزة

قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 8 قاطرات عملاقة

قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 8 قاطرات عملاقة

شبكة عيون الإخبارية