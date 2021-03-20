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الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر

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الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر

مصراوي Masrawy

08:05 ص السبت 20 مارس 2021

نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت الهند 40 ألفا و953 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ 4 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 11 مليونا و555 ألفا و284 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 188 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و558 شخصا.

وأفادت بأن 23 ألفا و653 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و107 آلاف و332 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 288 ألفا و394 شخصا.​

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