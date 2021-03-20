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عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها

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عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها

مصراوي Masrawy

08:00 ص السبت 20 مارس 2021

كتبت: نور العمروسي

أقامت سيدة تدعى "عبير" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها زوجي يريد أن يجبر والدتي على ارتداء النقاب
تروي عبير .ب 40 سنة ربة منزل تزوجت منذ 9 سنوات من أحمد .ع 45 سنة تاجر ولدينا طفلتين عمرهم (8_ 5 )وكنا نعيش حياة هادئة ولكن بدأت المشاكل من حوالي عامين، حيث بدأ زوجي يحرم كل شئ؛ ثم طلب مني بأن أرتدي النقاب رفضت في البداية ولكن لتفادي المشاكل ارتديت النقاب.
أضافت الزوجة: زوجي معتقد علشان والدي متوفي فإنه له حكم على والدتي وطلب أيضا أن ترتدي النقاب فرفضت؛ وقالت له أنت ليس لك حكم غير على زوجتك وبدأ ينتقم منى فأصبحت حياتنا نكدا بإستمرار وامتنع عن الإنفاق على البيت حتى اضغط على والدتي لتنفيذ رغبته.

استكملت عبير: أصبحت كل يوم أخذ أطفالي وأذهب إلى والدتي لكي نأكل عندها وأعود إلى المنزل في الليل فقام زوجي بتهديدي بأن والدتي إذا لم ترتدي النقاب بأن أقطع علاقتي بها نهائيا فرفضت وطلبت الطلاق؛ فساومني على التنازل عن مستحقاتي الزوجية وبعدما وقعت على التنازل رفض أن يطلقني ولذلك لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 2647 لسنة 2020 ومازالت الدعوى منظورة.

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