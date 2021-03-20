أخبار عاجلة

بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
شاهد.. انتشال طن نفايات ضمن إعادة تأهيل جزيرة جبل الصبايا -
موجة رياح رملية تضرب جدة -
هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية -
وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال

Print
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال

مصراوي Masrawy

06:38 ص السبت 20 مارس 2021

واشنطن- (أ.ش.أ):
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من المأزق الانتخابي في الصومال، الأمر الذي تسبب في حالة من عدم اليقين تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد .

وناشد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الصومالية على المستوى الاتحادي وكذلك القادة الإقليميين، لأن يطرحوا جانبا الأهداف السياسية الضيقة ، وأن يتحملوا مسئولياتهم أمام الشعب الصومالي ويوافقوا بصورة فورية على تعزيز الشفافية وإجراء الانتخابات الشاملة.

وأضاف أن المأزق الانتخابي الراهن يؤخر الإصلاح العاجل المطلوب في الصومال، والذي يسمح لها بالاتجاه نحو تخفيف المديونية، كما يعطل المعركة ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم حق مواطني الصومال في الاحتجاج السلمي وتعارض بشدة استخدام العنف من جانب أي طرف.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي قادة الصومال لحماية مستقبل البلاد وإيجاد اتفاق على العمل الفوري نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية