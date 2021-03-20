حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

40 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149256 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 645 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

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بالصور.. وزيرة الصحة: استقبال 300 ألف جرعة من لقاح كورونا هدية من الصين

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي.

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وزيرة الصحة: استقبال 5.8 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" 30 مارس

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن شحنة اللقاح التي استلمتها مصر من الصين قبل أسبوعين، خرجت من المعامل منذ يومين وستبدأ وزارة الصحة في التطعيم بها خلال أيام لتكثيف تطعيم المواطنين باللقاح.

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٣٥ إصابة جديدة و ٥ وفيات بكورونا في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، في بيان صحفي، عن رصد ٣٥ حالة إصابة ايجابية بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين ٣٨٨ حالة إيجابية وتعافى ١٤ حالة جديدة خلال الأسبوع المنقضي ليصل إجمالي حالات التعافي لـ ٢٦٨ حالة، بالإضافة إلى وفاة ٥ حالات بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير الماضي ٤٥ حالة وفاة.

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سيدة غلبت الشيطان.. قتلت زوجها وهشمت رأس سيدة ليخلو لها الجو مع عشيقها

لم تكتفي المتهمة بقتل زوجها منذ عام و استغلال عدم انكشاف سرها، بل استغلت الجريمة الأولى كي تنفذ الجريمة الثانية، حيث قادتها رغبتها الحرام إلى ارتكاب جريمة قتل أخرى وفي هذة المرة كانت الضحية صديقتها كي تعبر كل العوائق و يخلو لها الطريق مع زوجها.

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"ليس بدعة".. المفتي: الاحتفال بعيد الأم جائز شرعًا ولا يوجد نص شريف يمنع ذلك

أوصى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الناس جميعًا بالوالدين، وخاصة الأم لكونها أشد تعبًا من الأب في مرحلة التربية؛ لذا كان لها النصيب الأكبر من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببر الوالدين لما تلاقيه من تعب ومشقة في الاهتمام بهم، فعن أبي هريرة عنه قال: "جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك".

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المفتي: الإسلام أعطى المرأة والرجل كافة الحقوق تحقيقا للمصلحة في الدنيا والآخرة

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن المرأة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كل شئون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، ومكملة لشخصية الرجل في البيت وليست ملغاة، وعليها أن تساعد زوجها في إدارة المنزل، بحيث تنجو بها سفينة الأسرة، انطلاقًا من المودة والعشرة الطيبة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية".

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الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة الجيزة.. ويضبط سيارة تستخدم إضاءة تعيق الرؤية

كشفت أجهزة الأمن، غموض اختفاء فتاة الجيزة وتبين مغادر مسكنها بسبب خلافات أسرية.

رصدت المتابعة الأمنية، نشر على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن تعليق يتضمن إختفاء فتاة، تقيم بمحافظة الجيزة.

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ضبط شخصين قاما بإنشاء مركز للتدريب للاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين قاما بإنشاء مركز للتدريب بغرض النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية أكدت قيام أحد الأشخاص بالترويج لأحد مراكز التدريب على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" والإعلان عن دورات تدريبية في مجال الصحافة والإعلام والطباعة والنشر، والإعلان عن إمكانية تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي للمتدربين.

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الداخلية العرب تدين استهداف الحوثي مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تدين الإعتداء الإرهابي الحوثي على مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض.

وتعبر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعملية الإرهابية التي حاولت من خلالها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران استهداف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بطائرات مسيرة.

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رئيس الحكومة الليبية يطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة جثث بنغازي

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة من النائب العام، فتح تحقيق بشأن الجثث التي جرى العثور عليها في مدينة بنغازي ( شرق).

وأعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير الداخلية للتعامل مع الحادث.

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إيطاليا توافق على حزمة مساعدات لمواجهة أزمة كورونا بمليارات اليورو

وافقت الحكومة الإيطالية الجديدة، بزعامة رئيس الوزراء ماريو دراجي اليوم الجمعة على أولى حزم مساعداتها المالية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، بقيمة بلغت 32 مليار يورو (38 مليار دولار).

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بلجيكا تشدد إجراءات احتواء كورونا لتجنب موجة ثالثة

حذت بلجيكا حذو فرنسا في تشديد الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لتجنب موجة ثالثة من التفشي والمحافظة على الخطط الرامية لفتح الاقتصاد في مايو.

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