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إغلاق جزئي لمنتجع بسبب تفشي كورونا

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إغلاق جزئي لمنتجع ترامب بسبب تفشي كورونا إغلاق جزئي لمنتجع بسبب تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

06:18 ص السبت 20 مارس 2021

واشنطن- (أ ش أ):
أُغلق منتجع (مارالاجو) المملوك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ، والواقع في ولاية فلوريدا، بشكل جزئي، بعد ثبوت إصابة عدد من موظفيه بعدوى المستجد.

وأفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، بأن بعض مرافق منتج (مارالاجو) أغلق "جزئيا"، وتم حجر بعض العاملين فيه؛ لمنع تفشي العدوى.

وتلقى أعضاء المنتجع رسالة تفيد بتعليق الخدمة مؤقتا في غرفة الطعام التابعة للمنتجع، لإصابة بعض الموظفين بكورونا مؤخرا.

وقالت الرسالة إن منتجع (مارالاجو) اتخذ "جميع الإجراءات المناسبة للاستجابة"، بما يشمل تعقيم المناطق الملوثة.

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