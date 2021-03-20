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رئيس كولومبيا يؤكد استعداده لتلقي لقاح "أسترازينيكا" لإثبات أمانه

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رئيس كولومبيا يؤكد استعداده لتلقي لقاح "أسترازينيكا" لإثبات أمانه رئيس كولومبيا يؤكد استعداده لتلقي لقاح "أسترازينيكا" لإثبات أمانه

مصراوي Masrawy

06:16 ص السبت 20 مارس 2021

بوجوتا- (أ ش أ):
أكد رئيس كولومبيا إيفان دوكي استعداده تلقي لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا؛ لإثبات أمانه، وسط المخاوف بشأن الآثار الجانبية للقاح.

وقال دوكي- خلال لقاء مع وزير الصحة الكولومبي فرناندو رويز، حسبما نقلت قناة ( اليوم) ، اليوم السبت- إنه إذا كان تلقيه اللقاح سيؤدي إلى الاطمئنان بشأن أمان اللقاح، فإنه مستعد لذلك.

يذكر أن كولومبيا سجلت أكثر من 2.3 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 60 ألف وفاة، وخلال حملة التطعيم في البلاد تم توزيع أكثر من مليون جرعة على السكان.

وكان العديد من الدول الأوروبية قد أعلنت تعليق استخدام لقاح (أسترازينيكا) بعد تسجيل وفيات بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، مما أثار مخاوف بشأن آثاره الجانبية.

وقرر بعض الدول استئناف استخدام اللقاح بعد أن أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن حالات التجلط الدموي ليست ناجمة عن اللقاح.

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