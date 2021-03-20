مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

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بلغ إجمالي المصابين 194127 من ضمنهم 149256 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149256 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 645 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 194127، من ضمنهم 149256 حالة تم شفاؤها، و11512 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية