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البرلمان العربي يدين تَعرُّض مصفاة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة

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البرلمان العربي يدين تَعرُّض مصفاة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة البرلمان العربي يدين تَعرُّض مصفاة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة
دعا دول العالم لإدانة هذه الهجمات الإرهابية

البرلمان العربي يدين تَعرُّض مصفاة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض.

وأكد البرلمان في بيان له اليوم أن هذا الهجوم الإرهابي يعد تصعيداً خطيراً وأمراً مستهجناً ويمثل امتداداً للأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني تنفيذاً لمخططاته التخريبية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة عالمياً وتضر بالاقتصاد العالمي ويصل تأثيرها سلباً إلى الشرق الأوسط والعالم.

ودعا البرلمان العربي، دول العالم ومنظماته للوقوف ضد الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن وإمدادات الطاقة، مؤكداً في الوقت ذاته تضامنه التام مع المملكة العربية والوقوف معها في خندق واحد في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لحماية مؤسساتها ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها واستقرارها.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته ضد هذه الاعتداءات الآثمة التي وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في مواجهة الأعمال التخريبية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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