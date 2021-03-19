أحمد فايق: اللقاح المصري ضد كورونا أثبت نجاحًا على الحيوانات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الإعلامي أحمد فايق، إن اللقاح المصري ضد فيروس كورونا "كوفي فاكس"، نجحت تجربته على الحيوانات، وتم استخراج موافقة من هيئة الدواء المصرية لإنتاج أول دفعة تجريبية، مضيفًا أن الفيروس الآن في انتظار الموافقة لإجراء التجارب السريرية.

وأضاف فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة "DMC"، أن اللقاح المصري بعد حصوله على موافقة لإنتاج التجارب السريرية سيمر بثلاثة مراحل، الأولى التجربة على عدد قليل منه للتأكد من سلامة اللقاح على البشر، ثم تجربته على عدد متوسط من 100 إلى 500 متطوع، وأخيرًا تجربته على أعداد كبيرة قد تصل إلى 50 ألف متطوع من المواطنين من بلاد مختلفة بسبب التنوع الجيني، للتأكد من سلامة الدراسات وفعاليته ضد الفيروس.

وأوضح أن اللقاح المصري تم إنتاجه من المركز القومي للبحوث في مصر، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعًا: "المركز القومي للبحوث أنتج لقاحات كثيرة من قبل للقضاء على مرض أنفلونزا الطيور".