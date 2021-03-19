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"ريماس" أصغر متطوعة بمكة تتلقى التكريم والإشادة من جمعية "إكرام"

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"ريماس" أصغر متطوعة بمكة تتلقى التكريم والإشادة من جمعية "إكرام" "ريماس" أصغر متطوعة بمكة تتلقى التكريم والإشادة من جمعية "إكرام"
لتشجيع العمل التطوعي وتحقيق رؤية المملكة في الوصول لمليون متطوع

كرَّمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة؛ الطفلة "ريماس بندر المحياني" نظير جهودها التطوعية مع الجمعية وبثّ الوعي بأهمية العمل التطوعي.

وفي التفاصيل، قال مدير الجمعية الشيخ أحمد المطرفي الذي قدم للطفلة ريماس شهادة شكر وتقدير وهدية تذكارية؛ إن هذا التكريم يأتي في سياق تثمين هذه الجهود وتشجيع الجيل الناشئ على العمل التطوعي وتحقيق رؤية المملكة في الوصول لمليون متطوع.

ومن جانبه، قال والد الطفلة إنه لاحظ في ابنته حبها للعمل التطوعي والإيثار وتقديم يد العون والمساعدة لمن حولها مما دفعه لتشجيعها، مضيفاً أنها بادرت بتقديم خدمات تطوعية للجمعية وحثت زملاءها على التطوع في المجالات الخيرية والاجتماعية.

يشار إلى أن جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة تقدم المعونات الغذائية للمحتاجين في مكة وتقوم بجمع فائض الطعام وفرزه وتغليفه وتوزيعه للمحتاجين إضافة إلى تقديم الوجبات المطهية الساخنة، وتتمتع بشراكات مع الأمن العام والصحة وغيرها من الجهات.جمعية إكرام لحفظ الطعام مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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