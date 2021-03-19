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بلدية جدة الجديدة تُغلق "سوقًا شهيرًا" بحي الزهراء لعدم التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

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ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها

بلدية جدة الجديدة تُغلق

أغلقت بلدية جدة الجديدة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم، سوقاً شهيرة بحي الزهراء، وهو أحد أكبر الأسواق المفتوحة بالمحافظة، وذلك بعد رصد مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية من من قبل أصحاب المحلات والمتسوقين، وكذلك عدم التقيد بقياس الحرارة لدى مداخل المركز، وعليه تم إغلاق المركز بالكامل.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا.

بلدية جدة الجديدة تُغلق

أمانة جدة فيروس كورونا الجديد جدة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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