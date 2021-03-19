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​​غدًا.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات فى مسابقة الأم المثالية 2021

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​​غدًا.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات فى مسابقة الأم المثالية 2021 ​​غدًا.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات فى مسابقة الأم المثالية 2021

مصراوي Masrawy

09:30 م الجمعة 19 مارس 2021

(مصراوي):

تعقد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا السبت، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية، وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 496 "أما" للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.

وتتضمن الشروط الخاصة، باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 تأكيد معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر، وإعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر، كذلك تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات.

كما تأتي من المعايير المرجحة، للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة، وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، لتأكيد أهمية مبدأ التمكين الاقتصادي ويعني الأم التي قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية، والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

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