أخبار عاجلة

بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
شاهد.. انتشال طن نفايات ضمن إعادة تأهيل جزيرة جبل الصبايا -
موجة رياح رملية تضرب جدة -
هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية -
وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الخارجية الأميركية تدين الاعتداء على مصفاة الرياض واستهداف البنية التحتية

Print
الخارجية الأميركية تدين الاعتداء على مصفاة الرياض واستهداف البنية التحتية السعودية الخارجية الأميركية تدين الاعتداء على مصفاة الرياض واستهداف البنية التحتية
عبرت عن قلقها من تزايد الهجمات الحوثية التي تحاول إعاقة إمدادات الطاقة العالمية

الخارجية الأميركية تدين الاعتداء على مصفاة الرياض واستهداف البنية التحتية السعودية

أدانت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية اليوم في العاصمة الرياض، معبرة عن قلقها من تزايد الهجمات.

وتفصيلاً، شددت الخارجية الأمريكية على أن الاعتداء على مصفاة الرياض ما هو إلا محاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية، حسب العربية نت.

جاء ذلك بعدما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قبل ساعات، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، شاجباً هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

وكشف قائلاً إنه وعند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأتى التنديد الأميركي بعد أسبوع من بيان أصدرته الخارجية الأميركية أيضاً، أدانت فيه بشدة كل المحاولات الحوثية لاستهداف المملكة بالصواريخ والمسيرات.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية، جالينا بورتر، الاثنين الماضي، إن هذه المحاولات غير مقبولة وخطيرة وتهدد حياة المدنيين، مشيرة إلى قلق بلادها العميق من جراء الانتهاكات الحوثية، مؤكدة أن تصرفاتها لا تشير إلى أنها ترغب بالسلام.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد شددت على أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

جدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان أدان، الخميس، محاولات الاعتداء الحوثية على السعودية.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت كثّفت خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، وشجبت هجمات الحوثيين الإرهابية.وزارة الخارجية الأميركية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد نتائج أرباح أرامكو السعودية.. هذا ما شهدته الشركة في عام كورونا

بعد نتائج أرباح أرامكو السعودية.. هذا ما شهدته الشركة في عام كورونا

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية بشأن اليمن ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية بشأن اليمن ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

الحوثيون يستهدفون مطار أبها في السعودية في أول هجوم بعد مبادرة الرياض

الحوثيون يستهدفون مطار أبها في السعودية في أول هجوم بعد مبادرة الرياض

تونس تعرب عن تأييدها لمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

تونس تعرب عن تأييدها لمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

شبكة عيون الإخبارية