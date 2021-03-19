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"لا مطعن على مضامينها".. الإفتاء تعلق على صحة أحاديث فضل الجيش المصري

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"لا مطعن على مضامينها".. الإفتاء تعلق على صحة أحاديث فضل الجيش المصري "لا مطعن على مضامينها".. الإفتاء تعلق على صحة أحاديث فضل الجيش المصري

مصراوي Masrawy

08:39 م الجمعة 19 مارس 2021

(مصراوي):

قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك"، إنها تلقت سؤال حول مدى صحة الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن الجيش المصري ومنها:" عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حدثني عمر رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا فتح الله عليكم بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة»، «إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله»، «إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة»".

وقالت الدار إن مدار هذه الأحاديث على أن جند مصر هم خير أجناد الأرض؛ لأنهم في رباط إلى يوم القيامة، وعلى الوصية النبوية بأهلها؛ لأن لهم ذمة ورحمًا وصهرًا، وكلُّها معانٍ صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ تتابع على ذكرها وإثباتها أئمة المسلمين ومحدثوهم ومؤرخوهم عبر القرون سلفًا وخلفًا، ولا يقدح في صحتها وثبوتها ضعفُ بعض أسانيدها؛ فإن في أحاديثها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر الذي احتج به العلماء، واتفق المؤرخون على إيراد هذه الأحاديث والاحتجاج بها في فضائل مصر من غير نكير.

وبناءً على ما سبق: "فالأحاديث المذكورة في السؤال صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه. والله سبحانه وتعالى أعلم".

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