عودة خدمة "واتس اب" و"انستجرام" و"ماسنجر" بعد عطل كبير استمر لدقائق

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مصراوي Masrawy

وكالات:

عادت خدمة تطبيقات "واتس اب" وانستجرام" و"ماسنجر" بعد عطل كبير استمر لدقائق، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت خدمات التطبيقات المذكورة توقفت عن الخدمة عن الملايين حول العالم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان مستخدمو تطبيق "واتس آب" تلقوا إشعارات بشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الجديدة، والتي تنبه إلى وجوب قبول القواعد الجديدة لاستخدام التطبيق بحلول 15 مايو.

ويوضح الإشعار أنه إذا رفض المستخدم قبول الشروط الجديدة، فسيتم حفظ حساب المستخدم، لكنه لن يتمكن من الوصول إلى الوظائف الكاملة للتطبيق.

وتنص الرسالة: "ستتمكن من تلقي المكالمات والإشعارات، لفترة قصيرة، لكنك لن تكون قادرا على قراءة الرسائل وإرسالها".

وللاستمرار باستخدام "واتسآب"، يُطلب منك الموافقة على التحديثات المقدمة.