الإصابة تحرم الاتفاق من خدمات الهزاع .. والفريق ينهي تحضيراته لاستضافة الفيصلي

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أعلن نادي الاتفاق تعرض المهاجم هزاع الهزاع إلى إصابة في عضلة السمانة، في تدريبات اليوم، وسيخضع اللاعب إلى فحوصات طبية لتشخيص نوع الإصابة ومدى قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة من عدمها.

ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل تحضيراً لمواجهة الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2020 .



وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تدريبات لياقية تخللها تمارين التحكم بالكرة من خلال 4 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على جزء من الملعب .

وفي ذات السياق انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام، تحضيراً لمواجهة الفيصلي عند الساعة الـ 6:30 من مساء يوم غدٍ السبت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.