بايدن: سأتحدث مع بوتين "في مرحلة ما"

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واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في مرحلة ما"، بعد أن اقترح الرئيس الروسي أن يجريا محادثة على الهواء مباشرة.

وسأل أحد الصحفيين بايدن في البيت الأبيض "هل ستوافق على عرض فلاديمير بوتين بالتحدث مباشرة معك؟" فأجابه بايدن: "أنا متأكد من أننا سنتحدث في مرحلة ما".

وتبادل الرئيسان التراشق بالألفاظ في الأيام الأخيرة، مما أجج التوتر بين موسكو والإدارة الجديدة في واشنطن.

واستشاطت روسيا غضبا هذا الأسبوع بعد أن أجاب بايدن على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان يعتبر بوتين " قاتلا " قائلاً إنه يعتبره كذلك.

ووصف الكرملين ذلك بأنه أمر "سيء جدا" واستدعى سفيره لدى واشنطن. وفي وقت لاحق، اقترح بوتين على شاشة التلفزيون الحكومي أن يتولى الزعيم الأمريكي تقييم عيوبه الخاصة، وتمنى له "الصحة الجيدة" بلهجة ساخرة.

كما اقترح بوتين أن يجري محادثة مع بايدن يوم الجمعة أو الاثنين وأن يكون ذلك "حديثًا مباشرًا وصادقًا، على الهواء مباشرة"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.