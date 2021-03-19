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.. شاهد ما حدث لـ"بايدن" خلال صعوده درج الطائرة الرئاسية

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بالفيديو.. شاهد ما حدث لـ"بايدن" خلال صعوده درج الطائرة الرئاسية .. شاهد ما حدث لـ"بايدن" خلال صعوده درج الطائرة الرئاسية
موقف محرج أثار القلق بشأن صحة الرئيس الأمريكي

بالفيديو.. شاهد ما حدث لـ

في موقف جديد، يثير القلق بشأن صحته، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة في موقف محرج جديد خلال صعوده درج الرحلة رقم واحد؛ إذ تعثر 3 مرات، وجثا على ركبتيه.

وكان بايدن، البالغ 78 عامًا، الذي يعتبر الرئيس الأمريكي الأكبر سنًّا في تاريخ الولايات المتحدة، يهم بالصعود على متن الرحلة رقم واحد في قاعدة "أندريوس" الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا من أجل عقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية، بعد حادث إطلاق نار في 3 صالات تدليك، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. وخلال صعوده درج الطائرة تعثر الرئيس الأمريكي، لكنه تمكن من الإمساك بحافة حماية السلم، وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية، ثم ثالثة، حتى سقط على ركبتَيه.

وإثر ذلك نهض بايدن بشكل سريع، وصعد الدرج قبل أن يلقي التحية، ويدخل إلى الطائرة.

وهذا الموقف المحرج يأتي كحلقة جديدة في سلسلة ، أثارت القلق بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، الذي جذب أمس الخميس اهتمام وسائل الإعلام حينما وصف من جديد عن طريق الخطأ نائبته كامالا هاريس بالرئيسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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