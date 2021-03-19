أخبار عاجلة

وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

واشنطن: طهران تواصل انتهاكاتها للاتفاق النووي بدلاً من المسار الدبلوماسي

Print
واشنطن: طهران تواصل انتهاكاتها للاتفاق النووي بدلاً من المسار الدبلوماسي واشنطن: طهران تواصل انتهاكاتها للاتفاق النووي بدلاً من المسار الدبلوماسي
الخارجية الأمريكية قالت إنها ستناقش العلاقة مع خلال اجتماع الناتو القادم

واشنطن: طهران تواصل انتهاكاتها للاتفاق النووي بدلاً من المسار الدبلوماسي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن إيران واصلت اتخاذ خطوات خارج الاتفاق النووي بدلاً من البدء بمسار دبلوماسي، فيما جددت واشنطن تأكيدها الإيمان بالدبلوماسية للعودة للاتفاق النووي مع إيران، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أعلنت الخارجية الأمريكية أمس الخميس انفتاحها على المسار الدبلوماسي. وأضافت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم الوزارة، في تصريح إلى "العربية/ الحدث" بأن بلادها تعمل على عدم السماح لإيران بحيازة السلاح النووي.

وجاءت هذه التطورات في وقت أعرب فيه فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن عن احتمال توسيع الاتفاق النووي؛ ليشمل أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، ودعم الميليشيات، والصواريخ الباليستية.

واعتبر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبيرت مالي الاتفاق النووي هشًّا، ويمكن تقويته بملاحق إضافية. مضيفًا بأن إيران تخطئ إذا تصورت الضغط على واشنطن من خلال الهجوم على القوات الأمريكية في العراق.

وتتمسك الإدارة الأمريكية بعودة إيران بالكامل إلى التزاماتها السابقة كافة، كما تسعى في الوقت عينه إلى بحث إمكانية توسيع هذا الاتفاق الذي أبرم مع الغرب عام 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018؛ ليشمل مسائل أخرى.

وفي الشأن الروسي أوضحت الخارجية الأمريكية أنها ستناقش العلاقة مع موسكو خلال اجتماع الناتو القادم، مؤكدة أنها من التحديات، والناتو يدرك ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المسلماني يحلل:التصعيد الأمريكي الروسي..وزيارة وزيرة خارجية روسيا للصين..كيف ستكون علاقات ال3 الكبار

المسلماني يحلل:التصعيد الأمريكي الروسي..وزيارة وزيرة خارجية روسيا للصين..كيف ستكون علاقات ال3 الكبار

"حميميم" تحيي ذكرى تأسيس إدارة الملاحة الجوية في روسيا

"حميميم" تحيي ذكرى تأسيس إدارة الملاحة الجوية في روسيا

تركيا تستدعي سفير روسيا لديها بشأن سوريا

تركيا تستدعي سفير روسيا لديها بشأن سوريا

بعد زوجته وأبناءه .. والدة رامي مخلوف تهجر سوريا إلى روسيا

بعد زوجته وأبناءه .. والدة رامي مخلوف تهجر سوريا إلى روسيا

شبكة عيون الإخبارية