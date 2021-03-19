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جيبوتي تدعو لتكاتف الجهود الدولية لوقف الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي

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جيبوتي تدعو لتكاتف الجهود الدولية لوقف الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي جيبوتي تدعو لتكاتف الجهود الدولية لوقف الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي
أدانت بشدة استهداف مصفاة الرياض

جيبوتي تدعو لتكاتف الجهود الدولية لوقف الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي

أدانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة، تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة.

وأكدت على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تكرر ارتكابها ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ومنها محاولة استهداف مصفاة ‎رأس تنورة والحي السكني لأرامكو ، لا تستهدف ‎المملكة وحدها وإنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وشددت على ضرورة تكاتف الجهود الدولية بوضع حد لهذه الأعمال التخريبية التي لا تستهدف المملكة واقتصادها فحسب وإنما الاقتصاد العالمي برمته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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