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جددت وقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات تحمي أمنها وسيادتها

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات؛ استهداف ميليشيا الحوثي، صباح اليوم الجمعة، مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المُسيّرة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ووفق "ا.ش.أ": أكدت مصر -في بيان لوزارة الخارجية- على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.



وجددت مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

