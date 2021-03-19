الزراعة: قافلة بيطرية مجانية لفحص الهجن في مضمار شرم الشيخ الدولي

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

توجهت قافلة بيطرية مجانية إلى شرم الشيخ من مركز البحوث الزراعية بالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس المركز بجنوب سيناء.

وقال هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة بالتعاون بين معهد التناسليات ومعهد الصحة الحيوانية، وتوجهت إلى مضمار الهجن بشرم الشيخ لفحص الهجن التابعة للمحافظة والأهالي المتواجدين بمنطقه السفاري، وكشفت على هذه الهجن تناسليًا وبأحدث التقنيات وتقديم العلاجات المناسبة والتحصينات اللازمة، وسحب عينات من الهجن للوقوف على الحالة المرضية والبدء في تدريب الأطباء البيطريين على الفحص التناسلي للهجن والعلاجات المناسبة، وجاري استكمال فعليات القافلة في الأيام المقبلة في مدينة الطور حتى يوم 21 مارس الجاري، كما شارك صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للتوعيه بمزايا التأمين.

ويعتبر مضمار الهجن بشرم الشيخ أكبر مضمار دولي لسباقات الهجن بالمنطقة، على مساحة ألف فدان ويحتوي على 3 آلاف هجن من السلالات المتميزة.​