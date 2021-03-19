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محافظ بورسعيد يوفد مشرف الأزمات لمتابعة إجراءات دفن جثة ضحية اللنش الغارق

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محافظ بورسعيد يوفد مشرف الأزمات لمتابعة إجراءات دفن جثة ضحية اللنش الغارق محافظ بورسعيد يوفد مشرف الأزمات لمتابعة إجراءات دفن جثة ضحية اللنش الغارق

مصراوي Masrawy

07:05 م الجمعة 19 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أوفد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الجمعة، اللواء إبراهيم عزب، المشرف العام على غرفة إدارة الأزمات، وفوزي الوالي، رئيس حي الزهور، لمتابعة إنهاء الإجراءات اللازمة لدفن جثة صلاح رخا، ثالث ضحايا "اللنش" الغارق منذ قرابة الشهر بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد.

ونعى محافظ بورسعيد، الشاب صلاح رخا، الذي وصفه بـ" شهيد لقمة العيش"، مؤكدا على أنه جرى توسيع دائرة البحث عن باقي ضحايا الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش.

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