بالصور.. تجمع أهل ثالث ضحايا "لنش بورسعيد" الغارق أمام مشرحة الزهور

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

تجمع أهل وأصدقاء صلاح رخا، ثالث ضحايا "اللنش" الغارق منذ قرابة الشهر بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل محافظة بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، أمام مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد، عقب وصول الجثمان.

وينتظر أهل وأصدقاء الضحية قرار النيابة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة ودفنه، في ظل أجواء من الحزن الشديد بين أسرته وأصدقائه.

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