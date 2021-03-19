طولها 174 مترًا.. قناة السويس تستعد لاستقبال الكراكة مهاب مميش الأكبر في الشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، إن الكراكة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، تستعد للانضمام لأسطول الهيئة بعد اكتمال بنائها في ترسانة "Royal IHC" الهولندية وانتهاء تجارب البحر والتكريك في هولندا.

وبحسب بيان للهيئة، من المقرر أن تبدأ الكراكة رحلتها إلى مصر الأسبوع المقبل محمولة على متن إحدى سفن الشحن الثقيل من ميناء روتردام إلى ميناء بورسعيد.

ومن المنتظر أن يكون هناك فريق عمل مرافق للكراكة من شركة IHC الهولندية لحضور اختبارات التشغيل والإنتاجية بمصر.

تأتي هذه الخطوة تنفیذًا لتوجیھات الرئیس عبدالفتاح السیسي، بالعمل على تعظیم أصول الھیئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لھا ضمن استراتیجیة الھیئة 2023.

ويبلغ طول الكراكة 147.4 متر، وعرضها 23 مترًا، بعمق 7.7 متر، وغاطس 5.5 متر، وقدرة كلية 29190 كيلو وات.

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