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الإمارات تدين استهداف الحوثيين مصفاة لتكرير البترول في

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الإمارات تدين استهداف الحوثيين مصفاة لتكرير البترول في السعودية الإمارات تدين استهداف الحوثيين مصفاة لتكرير البترول في

مصراوي Masrawy

06:49 م الجمعة 19 مارس 2021

أبوظبي - (أ ش أ):

أعربت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف مصفاة لتكرير البترول في الرياض عاصمة المملكة العربية الشقيقة بطائرات مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مشيرة إلى أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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