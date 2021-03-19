أخبار عاجلة

وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لنكن قدر المسؤولية.. "آل الشيخ": خذوا اللقاحات لنصلي في مساجدنا بسلام

Print
لنكن قدر المسؤولية.. "آل الشيخ": خذوا اللقاحات لنصلي في مساجدنا بسلام لنكن قدر المسؤولية.. "آل الشيخ": خذوا اللقاحات لنصلي في مساجدنا بسلام
قال: أدعوكم للتوكل على الله عز وجل وفعل الأسباب المشروعة لتوقي الفيروس

لنكن قدر المسؤولية..

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن من فعل الأسباب المشروعة لتوقي كورونا أخذ اللقاحات والتي هي من التوكل على الله، داعياً الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية كي يصلي الناس في المساجد بسلام وأمان.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "إخواني أدعوكم للتوكل على الله عز وجل، وفعل الأسباب المشروعة لتوقي ، ‏ومن ذلك أخذ اللقاحات التي أجمع الأطباء والمختصون على موثوقيتها وفاعليتها بإذن الله في التحصين من الوباء".

وأضاف: "لنكن جمعياً على قدر المسؤولية، حفاظًا على صحة الجميع، وحتى نصلي في مساجدنا بسلام وأمان".

وتأتي تغريدة الوزير "آل الشيخ" ضمن عشرات التغريدات التي يوجهها باستمرار عبر حسابه بـ"تويتر" مواكبة لجهود الدولة في التصدي لوباء كورونا، ويؤكد من خلالها أهمية فعل الأسباب المشروعة لتوقي الوباء واتخاذ التدابير الوقائية التي تحث عليها مختلف أجهزة الدولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الفنان أحمد خالد صالح يكشف عن تفاصيل إصابته هو وزوجته هنادي مهنا بفيروس كورونا

مساء dmc - الفنان أحمد خالد صالح يكشف عن تفاصيل إصابته هو وزوجته هنادي مهنا بفيروس كورونا

"فايزر" تعلن بدء التجارب البشرية لعلاج جديد لفيروس كورونا

"فايزر" تعلن بدء التجارب البشرية لعلاج جديد لفيروس كورونا

استشاري جراحة السمنة يتماثل للشفاء من فيروس كورونا ويوصي بأخذ اللقاحات

استشاري جراحة السمنة يتماثل للشفاء من فيروس كورونا ويوصي بأخذ اللقاحات

استشاري جراحة السمنة يتماثل للشفاء من فيروس كورونا ويوصي بأخذ اللقاحات

استشاري جراحة السمنة يتماثل للشفاء من فيروس كورونا ويوصي بأخذ اللقاحات

شبكة عيون الإخبارية