بالصور.. نقل جثة ثالث ضحايا "لنش بورسعيد" الغارق إلى مشرحة الزهور

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

وصلت جثة صلاح رخا، أحد ضحايا "اللنش" الغارق منذ قرابة شهر بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل محافظة بورسعيد، وعلى متنه 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إلى مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد.

وكانت قد نجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، وعُثر على جثة ماهر جابر خله عبيد، 47 عامًا على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثتين لاثنين آخرين من ضحايا اللنش الغارق.

وكان "لنش إبراهيم رجب"، قد خرج مساء الثلاثاء 16 فبراير الماضي، لتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصين من التوكيل الملاحي وهما محمود السيد، وماهر جابر، و2 من البحارة وهما صلاح رخا، ومحمد الخنيني، وسائق اللنش ويدعى رجب صبح، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق.