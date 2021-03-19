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تدين الهجوم الحوثي على مصفاة نفط في

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مصر تدين الهجوم الحوثي على مصفاة نفط في السعودية تدين الهجوم الحوثي على مصفاة نفط في

مصراوي Masrawy

06:36 م الجمعة 19 مارس 2021

وكالات:

دانت جمهورية العربية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي صباح اليوم ١٩ مارس الجاري مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرةٍ، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية الشقيقة.

وأكّدت مصر على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

هذا، وجدّدت مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

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