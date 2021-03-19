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برلين: العلاقات مع موسكو في حاجة إلى مزيد من التعاون

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برلين: العلاقات مع موسكو في حاجة إلى مزيد من التعاون برلين: العلاقات مع موسكو في حاجة إلى مزيد من التعاون

مصراوي Masrawy

06:23 م الجمعة 19 مارس 2021

برلين - (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني ستيفن سيبرت، اليوم الجمعة ، في تعقيب منه على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين وألمانيا تتميز بكونها مثيرة للجدل أحيانًا وفي حاجة إلى التعاون.

وقال سيبرت، في تصريحات إعلامية له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن فلاديمير بوتين، كرئيس دولة، لدينا خلافات عديدة معه".. مَُضيفًا أنه، في الوقت نفسه، هناك مصالح مشتركة أيضًا بين البلدين. "وبالطبع، التعاون مع روسيا ضروري"، بحسب قوله.

وأشار أيضًا إلى أن الاهتمام المشترك بالتعاون في مجالات معينة هو ما يميز العلاقات بين الحكومتين الروسية والألمانية، دون تقديم أي تعليق آخر في هذا الصدد.

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