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في 9 نقاط.. ماذا سيحدث يوم إقامة موكب المومياوات الملكية؟

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في 9 نقاط.. ماذا سيحدث يوم إقامة موكب المومياوات الملكية؟ في 9 نقاط.. ماذا سيحدث يوم إقامة موكب المومياوات الملكية؟

مصراوي Masrawy

06:40 م الجمعة 19 مارس 2021

(مصراوي):

يحبس العالم أنفاسه، انتظارًا لإقامة موكب المومياوات الملكية، حيث سيتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وتتكاتف مؤسسات الدولة أجمعها للخروج بهذا اليوم في إطار مشرف ليكون أحد عوامل الجذب السياحي، ومقدمة للخروج من الكبوة التي يعاني منها قطاع السياحة في بسبب أزمة انتشار .

ومن المقرر أن تتم عملية نقل المومياوات الملكية وسط موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة، وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح هذا اليوم المرتقب..

1- تم تصنيع سيارة خاصة بكل ملك من ملوك مصر القديمة خصيصا لهذا الموكب، تحمل شعارا موحدا، وتحمل اسمه ولقبه باللغة العربية والإنجليزية والهيروغليفية.

2- سيتم عرض فني مبهر وبسيط احتفالًا بالخروج الملكي للمومياوات من المتحف المصري، وسيشارك به عدد من الفنانين منهم سوسن بدر وحسين فهمي ومنى زكي وغيرهم.

3- ستشترك عجلات حربية تم صنعها خصيصًا لهذه المناسبة للمشاركة على جانبي الطريق أثناء الموكب.

4- سيقام الموكب على أنغام الموسيقى العسكرية، وسط حشد شعبي وإعلامي غير مسبوق.

5- سيتم وضع شاشات التلفزيون في الشوارع لمتابعة هذا الحدث الفريد والحفل.

6- يمر مسار المومياوات الملكية عبر طرق محددة مسبقًا تم تطويرها بشكل يليق بالموكب العظيم.

7- سيستقبل عدد كبير من الجماهير، الموكب الملكي بالأعلام المصرية على جانبي الطريق، منذ انطلاقه بالتحرير وحتى وصوله إلى الفسطاط.

8- سيتم افتتاح ميدان التحرير رسميًا بالتوازي مع موكب المومياوات الملكية، وسيتم رفع الستار عن مسلة رمسيس الثاني والكباش التي تزين الميدان.

9- سيتم افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية في نفس اليوم، وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.

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مصراوي Masrawy

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