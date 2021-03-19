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شيخ الأزهر ينعى العالم السوري محمد علي الصابوني

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شيخ الأزهر ينعى العالم السوري محمد علي الصابوني شيخ الأزهر ينعى العالم السوري محمد علي الصابوني

مصراوي Masrawy

06:40 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم السوري، العلَّامة الشيخ محمد علي الصابوني، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن 91 عامًا

وأكد الأزهر في بيان له، الجمعة، أن الشيخ الصابوني لم يألُ جهدًا في خدمة كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ومنهج أهل السنة والجماعة، منذ تخرجه من الأزهر الشريف وحتى نبوغه وذيوع صيته بين العلماء، وقد ترك بصمة بارزة في تفسير كتاب الله، وستظل كتبه ومؤلفاته مرجعًا ومنهلًا لكل طلاب العلم.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى العالم الإسلامي والشعب السوري وتلامذة الشيخ الصابوني وعائلته ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه وعمله شفيعان له، "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

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