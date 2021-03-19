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"التعاون الخليجي": الاعتداء على مصفاة الرياض يستهدف الاستقرار الإقليمي والدولي

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"التعاون الخليجي": الاعتداء على مصفاة الرياض يستهدف الاستقرار الإقليمي والدولي "التعاون الخليجي": الاعتداء على مصفاة الرياض يستهدف الاستقرار الإقليمي والدولي
أكد دعم في إجراءاتها الرادعة لوقف هذه الهجمات الإرهابية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاعتداء الإرهابي بطائرات مسيرة مفخخة الذي استهدف بطريقة متعمدة مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.


وقال: "هذا الاعتداء وما سبقه من أعمال إرهابية وتخريبية، تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدفان أمن كافة دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأكد وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مشدداً على دعم دول المجلس لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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