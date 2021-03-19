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خففوا الملابس تدريجيًا.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد

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خففوا الملابس تدريجيًا.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد خففوا الملابس تدريجيًا.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد

مصراوي Masrawy

03:26 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد السبت يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وقال شاهين، إن تودع خلال هذه الأيام فصل الشتاء، وأنه بداية من يوم 21 مارس يتم استقبال فصل الربيع.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، أنه يسود طقس حار شمالا، شديد الحرارة جنوبا خلال فترات النهار، معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

وأشار إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بدرجات تتراوح من 6-8 درجات، بدءًا من غد السبت وحتى الاثنين، مضيفًا أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض مرة آخرى، بدءا من الأربعاء.

ولفت إلى أن المواطنين من الممكن في هذه الأيام التخلى عن الملابس الشتوية، ولكن بشكل تدريجي حفاظًا على صحتهم.

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