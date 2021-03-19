أخبار عاجلة

وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخارجية الأردنية" تدين استهداف مليشيا الحوثي لمصفاة الرياض

Print
"الخارجية الأردنية" تدين استهداف مليشيا الحوثي لمصفاة الرياض "الخارجية الأردنية" تدين استهداف مليشيا الحوثي لمصفاة الرياض
أكد أن أي تهديد للسعودية يمسّ استقرار المنطقة بأكملها

أدانت الأردن تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة، معربة عن استنكارها الشديد لاستمرار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشآت المدنية والحيوية؛ بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، على موقف بلاده الدائم بالوقوف المطلق إلى جانب المملكة العربية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكداً أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد نتائج أرباح أرامكو السعودية.. هذا ما شهدته الشركة في عام كورونا

بعد نتائج أرباح أرامكو السعودية.. هذا ما شهدته الشركة في عام كورونا

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية بشأن اليمن ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية بشأن اليمن ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

الحوثيون يستهدفون مطار أبها في السعودية في أول هجوم بعد مبادرة الرياض

الحوثيون يستهدفون مطار أبها في السعودية في أول هجوم بعد مبادرة الرياض

تونس تعرب عن تأييدها لمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

تونس تعرب عن تأييدها لمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

شبكة عيون الإخبارية