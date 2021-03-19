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"الأرياني": الهجوم على مصفاة الرياض يستهدف استقرار الطاقة عالميًا

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"الأرياني": الهجوم على مصفاة الرياض يستهدف استقرار الطاقة عالميًا "الأرياني": الهجوم على مصفاة الرياض يستهدف استقرار الطاقة عالميًا
أكد أنه ضمن مخطط إيراني يهدد السلم والأمن الدوليين

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اليوم الجمعة، أن اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد مصفاة الرياض تستهدف استقرار وأمن الطاقة حول العالم.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الهجوم الإرهابي على مصفاة تكرير بترول في الرياض، والذي أعلنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مسؤوليتها عنه، امتداد لمسلسل الهجمات التي طالت عددًا من المنشآت الحيوية في المملكة، ضمن مخطط أعلنه نظام طهران بوضوح يستهدف التأثير على أمن منشآت النفط في المنطقة وإمدادات الطاقة حول العالم".

وأضاف: "ما يجب أن يفهمه العالم أجمع أن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية فقط، بل أمن المنشآت النفطية في المنطقة والتأثير على استقرار إمدادات الطاقة حول العالم، وضرب عصب الاقتصاد العالمي، وتهديد السلم والأمن الدوليين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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