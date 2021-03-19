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الأرصاد: موجة حارة من غدٍ وحتى الثلاثاء المقبل

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الأرصاد: موجة حارة من غدٍ وحتى الثلاثاء المقبل الأرصاد: موجة حارة من غدٍ وحتى الثلاثاء المقبل

مصراوي Masrawy

04:43 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع سيبدأ يوم 21 مارس الجاري، وسيكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي.

وأشار شاهين، في مداخلة هاتفية عبر فضائية ""، اليوم الجمعة، إلى أنه اعتبارًا من السبت ستتعرض البلاد لموجة حارة تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، ثم ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ اعتبارا من يوم الأربعاء.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية، أن ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل سريع ومفاجىء من سمات فصل الربيع، منوها بأنه يمكن البدء بالتخلي عن الملابس الشتوية الثقيلة بشكل تدريجي مع متابعة النشرات الجوية، حيث أن درجة الحرارة الصغرى مازالت منخفضة.

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