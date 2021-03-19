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الكشف على 2450 مواطنًا في قافلتين طبيتين بأسوان

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الكشف على 2450 مواطنًا في قافلتين طبيتين بأسوان الكشف على 2450 مواطنًا في قافلتين طبيتين بأسوان

مصراوي Masrawy

05:55 م الجمعة 19 مارس 2021

أسوان– إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الجمعة، قافلتين طبيتين للكشف المجاني على المواطنين في قريتي الرقبة بدراو، والمنار بنصر النوبة، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وقال الدكتور طارق صبيح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، إن القافلتين وقعتا الكشف الطبي على 2450 مواطنَا ومواطنة، بالإضافة لإجراء فحوصات وتحاليل طبية لعدد 530، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 320 سيدة بالقريتين.

وقد ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة .

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