ضبط تاجر مخدرات بحوزته هيروين وسلاح أبيض في القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة طوخ تاجر مخدرات وبحوزته 350 جرام هيروين وسلاح أبيض، وذلك بمنطقة الدير.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود معلومات سرية بقيام عاطل ومقيم الدير دائرة مركز طوخ، بالاتجار في الهيروين على نطاق واسع بمنطقة الدير.

جرى عمل كمين وضبط المتهم "رياض.م" والشهير برياض قدح 39 عامًا عاطل، ومقيم الدير بطوخ، وبحوزته 350 جرام هيروين ومقص حديدي وميزان حساس ومبلغ مالي 1300 جنيه، و2 هاتف وسلاح أبيض "مطواه".

تحرر المحضر اللازم وبمواجهته أمام النيابة العامة أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.