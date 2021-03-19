أخبار عاجلة

وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط تاجر مخدرات بحوزته هيروين وسلاح أبيض في القليوبية

Print
ضبط تاجر مخدرات بحوزته هيروين وسلاح أبيض في القليوبية ضبط تاجر مخدرات بحوزته هيروين وسلاح أبيض في القليوبية

مصراوي Masrawy

05:39 م الجمعة 19 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة طوخ تاجر مخدرات وبحوزته 350 جرام هيروين وسلاح أبيض، وذلك بمنطقة الدير.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود معلومات سرية بقيام عاطل ومقيم الدير دائرة مركز طوخ، بالاتجار في الهيروين على نطاق واسع بمنطقة الدير.
جرى عمل كمين وضبط المتهم "رياض.م" والشهير برياض قدح 39 عامًا عاطل، ومقيم الدير بطوخ، وبحوزته 350 جرام هيروين ومقص حديدي وميزان حساس ومبلغ مالي 1300 جنيه، و2 هاتف وسلاح أبيض "مطواه".

تحرر المحضر اللازم وبمواجهته أمام النيابة العامة أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية