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بالصور.. حصاد محصول الكمون بواحة باريس في الوادي الجديد

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بالصور.. حصاد محصول الكمون بواحة باريس في الوادي الجديد بالصور.. حصاد محصول الكمون بواحة باريس في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

05:18 م الجمعة 19 مارس 2021

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بدء حصاد محصول الكمون في باريس والمناطق التابعة له.

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان اليوم الجمعة، البدء في حصاد زراعات الكمون بقري الأربعين والثمانين التابعة لباريس جنوب المحافظة.

وقال مجد، إن مركز باريس الأول في زراعة الكمون، وتبلغ إجمالي مساحة الكمون بباريس 580 فدانًا من إجمالي 872 فدانًا على مستوى المحافظة، وكذلك يجري زراعة النباتات الطبية والعطرية مركز باريس مثل الكراوية والحلبة وتبلغ مساحة الكراوية 9 أفدنة ومساحة الحلبة 25 فدانًا.

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