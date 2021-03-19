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5258 إصابة بكورونا في العراق.. والإجمالي يتجاوز 780 ألفاً

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5258 إصابة بكورونا في العراق.. والإجمالي يتجاوز 780 ألفاً 5258 إصابة بكورونا في العراق.. والإجمالي يتجاوز 780 ألفاً
فلسطين تسجل 21 وفاة و1851 حالة إيجابية جديدة

5258 إصابة بكورونا في العراق.. والإجمالي يتجاوز 780 ألفاً

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 784716 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13937حالة وفاة، فيما تم تسجيل 4237 حالة شفاء جديدة مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 706904 حالة.

وأضاف البيان، أن عدد المصابين في المستشفيات بلغ 63875 مصابًا، منهم 464 مصابًا في غرف العناية المركزة.

وفي السياق ذاته، سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 وفاة و1851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1794 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 192 مريضًا موجودون في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 89.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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