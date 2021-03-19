حائل تسجّل 24 إصابة جديدة بكورونا

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إجمالي حالات التعافي بالمنطقة يبلغ 7.453

سجلت منطقة حائل، اليوم الجمعة، 24 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد؛ مقابل سبع حالات تعافٍ جديدة.

وحسب "إنفوجرافيك"، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل ومحافظاتها (7.755) حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي (7.453) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (164) حالة، منها (20) حالة حرجة، وبلغ عدد الوفيات (138) حالة.

وكشف رسم بياني أعده "الطهيمي" لمتوسط آخر سبعة أيام؛ ارتفاعاً في تسجيل الحالات الإيجابية الجديدة بمنطقة حائل؛ بسبب التهاون الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.