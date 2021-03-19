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للطيران تجدد اعتماد أعلي شهادات السلامة والجودة الـ IOSA

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مصر للطيران تجدد اعتماد أعلي شهادات السلامة والجودة الـ IOSA للطيران تجدد اعتماد أعلي شهادات السلامة والجودة الـ IOSA

مصراوي Masrawy

04:55 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب - محمد عبيد:

اجتازت شركة للطيران للخطوط الجوية، تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA)، بنجاح وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة (Quali- audit) المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوى (IATA)، تأكيدا على التزام الشركة باتباع كافة المعايير الدولية في مجالات صناعة النقل الجوي المختلفة.

وأشاد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالمجهود الرائع الذي بُذل بواسطة فريق العمل بالشركة، وفِي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الطيران بالعالم أجمع، نتيجة تداعيات ڤيروس كورونا، وهذا ما أكد عليه فريق المراجعين الذين قاموا بالتفتيش على الشركة لتجديد اعتماد شهادة الأيوزا، وتعد هذه هي المرة التاسعة للشركة لتجديد شهادة الـ IOSA منذ الحصول عليها في عام ٢٠٠٤، مؤكدا أن جميع شركات مصر للطيران تحرص دائماً علي تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في أنشطتها المختلفة، وتضع الالتزام بتطبيق هذه المعايير علي قمة أولوياتها.

وأكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن تجديد اعتماد شهادة الأيوزا يُعد إثباتاً على الجهود التي تبذلها الشركة، في تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في مجالاتها المختلفة، مما يساهم في تطوير الخدمة المقدمة للعملاء .

وقال إن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية حصلت على تجديد شهادة الأيوزا، بعد خضوعها للتفتيش والمراجعة علي كافة أدلة العمل بالشركة، وآلية تطبيقها بما يضمن فاعليتها وملائمتها للتشغيل بكافة الأنشطة بالشركة، حيث تم إجراء هذا التفتيش من خلال قائمة تحققية، شملت ما يقرب من ١٠٠٠ معيار ومطلب تشريعي متعلق بسلامة الطيران وجودة النظم وإجراءات التشغيل بالشركة.

وتعد شهادة الأيوزا IOSA أعلى نظام تقييم معترف به دولياً في مجال السلامة والجودة، وتهدف إلى تقييم أنظمة الإدارة، والسلامة والجودة، والهياكل التنظيمية، والسياسات الخاصة بشركات الطيران بهدف ضمان سلامة العمليات والأنشطة المختلفة، وأيضًا التحسين المُستمر والمحافظة علي كفاءة تشغيل شركات الطيران وتطبيق أعلى معايير السلامة.

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