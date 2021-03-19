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"الشؤون الإسلامية" بالمدينة تُشرك المتطوعين في تنظيم المصلين

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للتأكد من ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في عدة مساجد

قامت وحدة التطوع بتنفيذ مبادرة إشراك المتطوعين في تنظيم المصلين، وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، في مسجد قباء والقبلتين وسيد الشهداء، بناءً على توجيه وإشراف مباشر من الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة.

وبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في جامع قباء 30 متطوعاً ومتطوعةً، وفي جامع القبلتين 25 متطوعاً، وفي جامع سيد الشهداء 20 متطوعاً ومتطوعةً.

يشار إلى أن عدد المتطوعين في المساجد في ازدياد، إضافةً إلى مراقبي المساجد الرسميين في المساجد؛ انطلاقاً من توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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