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سعادة غامرة.. شاهد دفعة ثانية من العمالة الصينية بالخرمة يتلقّون اللقاح

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سعادة غامرة.. شاهد دفعة ثانية من العمالة الصينية بالخرمة يتلقّون اللقاح سعادة غامرة.. شاهد دفعة ثانية من العمالة الصينية بالخرمة يتلقّون اللقاح
يعملون بمناجم الذهب ومصانع الأسمنت.. شكر للقيادة وثناء ليسر الإجراءات

سعادة غامرة.. شاهد دفعة ثانية من العمالة الصينية بالخرمة يتلقّون اللقاح

رصدت عدسة "سبق"، مساء أمس، مراجعة عدد من العمالة الصينية مركز اللقاح بمستشفى الخرمة العام لأخذ اللقاح ضد .

وتلقت الدفعة الثانية من الصينيين الذين يعملون بمناجم الذهب ومصانع الأسمنت بمحافظة الخرمة، الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا؛ وسط سعادة غامرة على سهولة الإجراءات والتنظيم.

وعبر عدد من العمالة الصينية بعد مغادرتهم مركز اللقاح بمستشفى الخرمة العام، عن شكرهم الكبير للملك سلمان بن عبدالعزيز وحكومة المملكة العربية ومستشفى الخرمة العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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