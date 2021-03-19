الإمارات تقدم 143 ألفا و680 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

أبوظبي - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تقديم 143 ألفا و680 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 7 ملايين و124 ألفا و146 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 72.03 جرعة لكل 100 شخص.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية يتماشى ذلك مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.